Coronavirus: Borraccino, domani l'incontro col partenariato economico-sociale della Puglia

- “È stata convocata per domani alle 16, la riunione del partenariato economico-sociale della Regione Puglia finalizzata a proseguire, in modalità video-conferenza, il confronto già avviato nel corso del precedente incontro (svoltosi la scorsa settimana) con l’obiettivo di fare il punto e definire gli strumenti proposti dal governo regionale per fronteggiare le ricadute negative sul nostro sistema economico e produttivo causate dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19". Lo ha annunciato in una nota l'assessore regionale pugliese Mino Borraccino che ha aggiunto: "Il nostro auspicio è quello di ottenere domani, dal Pes, il via libera agli strumenti proposti e alle bozze di lavoro già predisposte e sottoposte alla valutazione di tutti, al fine di poter, poi, approvare e pubblicare, in brevissimo tempo, gli avvisi, in modo da consentire immediatamente dopo l’invio delle domande da parte dei destinatari delle misure". (segue) (Ren)