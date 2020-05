Coronavirus: Borraccino, domani l'incontro col partenariato economico-sociale della Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borraccino ha spiegato: "Così si potrebbero dispiegare tutte le energie messe a disposizione dal doverno regionale, in piena sintonia con il presidente Michele Emiliano, per sostenere il sistema economico e produttivo pugliese e per contribuire a mantenere i livelli occupazionali pre crisi da Covid, con risorse complessive pari a circa 450 milioni di euro". Quindi l'assessore pugliese ha concluso: "Come abbiamo sostenuto in molte circostanze in queste settimane, la Regione Puglia farà tutto quanto è nelle sue possibilità per dimostrare concretamente di stare al fianco di imprese, attività economiche, lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva affinché possano affrontare con maggiore serenità le sfide difficili che questa emergenza sanitaria ci pone davanti, garantendo anche il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.” (Ren)