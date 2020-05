Coronavirus: Pionati (Adc), si rischiano nuovi morti ma governo pensa alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I quotidiani italiani pubblicano oggi lo studio autorevole secondo cui, nei prossimi due mesi, senza misure adeguate, in Italia si rischiano 23mila nuovi decessi. Sono i mesi in cui qualche presidente di regione disposto a giocare con la pelle dei cittadini pur di mantenere il posto, vorrebbe trascinarci in campagna elettorale e poi alle urne. Governo e parlamento non si prestino ad una manovra totalmente irresponsabile". Lo ha dichiarato in una nota il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati. (Ren)