Auto: Germania, governo deciderà su aiuti al settore entro inizio giugno

- Il governo federale intende decidere entro l'inizio di giugno sugli incentivi all'acquisto per il settore automobilistico tedesco, già in grave difficoltà e duramente colpito dalla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. È questa la decisione assunta all'unanimità durante la teleconferenza sull'industria dell'automobile tenuta oggi dal governo federale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, vi hanno preso parte il cancelliere Angela Merkel, diversi ministri, le dirigenze delle maggiori aziende del settore come Volkswagen, Bmw e Daimler, l'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda) nonché il sindacato dei metallurgici Ig Metall (Igm). A spingere per i premi all'acquisto sono i gruppi automobilistici, il Vda e i tre Laender dove si concentra la produzione di auto in Germania, ossia Baviera, Baden-Wuerttemberg e Bassa Sassonia. (Geb)