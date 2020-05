Trasporti: assessore Roma, 90 bus a metano rientreranno entro fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novanta dei 227 bus acquistati da Atac quest'estate sono stati sospesi dal servizio per un controllo tecnico che sarà svolto dalla casa costruttrice (Industria italiana autobus). La notizia uscita questa mattina sulla stampa ha destato molta preoccupazione perché comporta la riduzione temporanea di circa un decimo della flotta bus della municipalizzata e suscitato qualche polemica politica. Con un post su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Pietro Calabrese, ha cercato di fare chiarezza. "I 90 bus a metano acquistati lo scorso anno da Roma Capitale - ha scritto - non rimarranno a marcire in un deposito, né saranno ritirati dal servizio in modo permanente: le prime vetture rientreranno in servizio già questo fine settimana e in pochi giorni torneranno tutte su strada. Abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte del costruttore e ci aspettiamo questo risultato. Dopo alcuni test di routine il costruttore ha riscontrato un difetto in alcuni veicoli simili a quelli in esercizio a Roma. Per precauzione Atac ha sospeso immediatamente il servizio per verificare, come previsto dalla legge, e già da domani i tecnici avvieranno i primi interventi sui veicoli per renderli di nuovo operativi. Un lavoro che quindi proseguirà fino a esaurimento della campagna di richiamo. Ci tengo a precisare - prosegue - che questi lavori sono assolutamente gratuiti per Roma Capitale e verranno svolti a cura della rete di assistenza della casa costruttrice. Sappiamo tutti che le case produttrici di veicoli organizzano campagne di richiamo quando si verificano anomalie tecniche dovute a vizi di progettazione o difetti dei componenti". Calabrese poi continua ancora "È così da sempre. Queste campagne servono anche per garantire la massima sicurezza e il perfetto funzionamento in servizio di ogni mezzo di trasporto pubblico. Giusto per fare un esempio concreto, all'inizio di quest’anno le più grandi case automobilistiche a livello mondiale hanno richiamato quasi dieci milioni di autovetture per possibili problemi agli airbag. Vigileremo affinché le operazioni siano ultimate il prima possibile e a garanzia della massima sicurezza. Chiedo maggior responsabilità da parte di chi invece passa il proprio tempo a denigrare e gettare fango sul nostro operato e sui dipendenti di Atac, che stanno lavorando giorno e notte per la riuscita della fase 2". (Rer)