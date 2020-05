© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla Ops lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca "non cambieremo i termini della nostra offerta". Lo ha affermato il consigliere delegato di Intesa, Carlo Messina, rispondendo a una domanda nella call con gli analisti per presentare i conti consolidati del gruppo al 31 marzo 2020. "Sono pienamente convinto che sia la migliore possibilità", ha aggiunto. (Rin)