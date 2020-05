Rai: Scarrone, su Isoradio il nuovo programma "Si riparte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto a Isoradio per la ripartenza. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15, va in onda un programma un nuovo programma: "Si riparte", ovvero l'Italia che rinasce dopo il fermo forzato. "Sarà la narrazione di un Paese che non si piega e trova dentro di sé nuova fiducia, energia e speranza - spiega Danilo Scarrone, direttore del canale Rai di pubblica utilità -. Una voglia di riscatto per dimostrare al mondo che il nostro Paese, pur duramente colpito, rialza la testa con caparbietà". Isoradio percorrerà in lungo e in largo l'Italia, ascoltando le voci della gente in diretta e sui social, con un linguaggio semplice e accattivante. In studio esperti, rappresentanti delle istituzioni, lavoratori e professionisti, parleranno delle loro esperienze e daranno utili consigli. "Basta bollettini di guerra, da adesso in poi voce a chi si impegna nella ricostruzione del Paese. Ci vuole ottimismo! In questo senso il Servizio pubblico assume un ruolo centrale nel dare spazio a queste nuove realta' cosi' fondamentali, in momenti come questo. Ce la faremo", conclude Scarrone. (Rin)