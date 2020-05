Sociale: M5s Roma, Pelonzi e Zannola strumentalizzano iniziativa mercati solidali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle di Roma, in un post su Facebook, replica al dissenso espresso nei giorni scorsi dai rappresentanti del Pd capitolino, Giulio Pelonzi e Giovanni Zannola, nei confronti del progetto dei mercati solidali promosso dal Campidoglio e che ha visto l'inaugurazione di un primo spazio a Ostia. "Due consiglieri comunali del Pd, Antongiulio Pelonzi e Giovanni Zannola, in piena emergenza Covid, hanno deciso di scagliarsi contro il mercato sociale realizzato nel X Municipio - scrive il M5s Roma su Facebook -. Perché, vi chiederete, due esponenti dell’opposizione, per di più di sinistra, dovrebbero scagliarsi contro un’iniziativa solidale in un momento come questo? La spiegazione è semplice i due sono più bravi a scrivere lettere che a leggere e capire. Oppure sono in malafede. Hanno capito bene come funziona il progetto ed è così bello che sono diventati verdi di invidia come le due sorellastre di Cenerentola". (segue) (Rer)