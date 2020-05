Sociale: M5s Roma, Pelonzi e Zannola strumentalizzano iniziativa mercati solidali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Glielo spieghiamo allora noi - prosegue il post - come se fossero bambini: nonostante le voci che girano (o che vengono fatte girare) il mercato sociale è destinato a tutti quelli che ne hanno bisogno. Nessuno escluso. Le famiglie vengono individuate dai servizi sociali e, ogni mese, ricevono dei punti su una tessera. Tutte. Con questi punti potranno recarsi al mercato sociale e avere i beni di prima necessità di cui hanno bisogno. Tutti. In più, chi vuole, solo chi vuole, può offrirsi volontario e partecipare in maniera attiva a questo progetto. È una misura che vuole andare oltre il mero assistenzialismo e offrire, a chi vuole, l’opportunità di diventarne parte, per ricevere una formazione, per dignità, per solidarietà". Secondo il M5s Roma quindi quello di Pelonzi e Zannola "è un ennesimo tentativo di strumentalizzare quanto abbiamo fatto, sulla pelle dei più deboli. Veramente una brutta politica, quella in cui gli unici a non vivere felici e contenti sono loro". (Rer)