Fase 2: Avvocatura Stato su ricorso Calabria rinuncia a termini difesa per velocizzare decisione

- L'Avvocatura dello Stato ha accolto la sollecitazione del presidente del Tar di addivenire in tempi molto brevi ad una decisione collegiale, anche di merito, della causa, tenuto conto dell'importanza e della delicatezza dei valori in gioco. E' quanto si legge nella nota dell'Avvocatura dello Stato diffusa tramite il dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie. "A questo fine ha accettato di rinunciare ai suoi termini a difesa, confidando nella piena fondatezza del ricorso proposto e della sussistenza dei motivi d'urgenza, così consentendo la fissazione della preannunciata udienza straordinaria del 9 maggio. La decisione dell'Avvocatura - conclude la nota - è funzionale ad ottenere una decisione stabile nel più breve tempo possibile, così da potere garantire ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese una risposta certa e univoca sui tempi e le modalità della ripresa delle attività". (Com)