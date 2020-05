Brexit: Barnier, necessari progressi in parallelo su tutte le questioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari progressi su tutte le questioni in parallelo per costruire una nuova, ambiziosa partnership tra l'Unione europea e il Regno Unito. Lo ha scritto su Twitter il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, dopo aver fatto il punto della situazione, oggi, con i 27 ambasciatori dell'Ue. "L'Unione europea rimane calma e unita nelle nostre posizioni. Sono necessari progressi su tutte le questioni in parallelo per costruire una nuova, ambiziosa partnership con il Regno Unito", ha scritto. (Beb)