Nigeria: ministro Finanze, governo rivedrà budget 2020 su base prezzo del petrolio di 20 euro al barile

- Il governo della Nigeria rivedrà il budget per il 2020 sulla base di un prezzo del petrolio di 20 euro al barile. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze nigeriano Zainab Ahmed nel corso di una videoconferenza sull'impatto del crollo dei prezzi del petrolio sul principale esportatore di greggio in Africa. Ahmed ha inoltre annunciato che i progetti energetici saranno “consegnati molto più tardi di quanto inizialmente previsto” a causa dei tagli di bilancio effettuati. Nel dicembre scorso il parlamento di Abuja ha approvato un budget sulla base di un prezzo del petrolio di 57 dollari al barile, prima che il crollo della domanda a livello globale determinasse un calo record dei prezzi del petrolio. Già prima della crisi, aggravata ulteriormente dall’emergenza coronavirus, la prima economia del continente stava attraversando una fase di difficoltà dopo essere emersa dalla recessione nel 2017 e nel 2020 si prevede che subirà una contrazione del 3,4 per cento. Con oltre il 60 per cento delle entrate e il 90 per cento delle esportazioni legate al petrolio, in Nigeria situazioni pregresse come il debito in aumento e l’insicurezza interna possono diventare un cocktail esplosivo, come già accaduto in Venezuela o nel più vicino Zimbabwe. (Res)