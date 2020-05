Decreto maggio: Gelmini (FI), governo è ancora a 'caro amico'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il decreto di maggio il governo è ancora a 'caro amico'. Lo sostiene in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "L'ormai famoso decreto aprile, che secondo le intenzioni del ministro Gualtieri andava approvato entro la metà del mese scorso, è ormai diventato decreto maggio - afferma in una nota -. La dimostrazione dell'approssimazione con la quale si muove il governo, sta tutta nelle liti sul provvedimento interne alla maggioranza, e nel fatto che Conte solo adesso stia avviando gli incontri con i sindacati e con le associazioni imprenditoriali. In parole povere l'esecutivo è ancora a 'caro amico'. Il premier e il titolare del Mef si limitano ai soliti annunci quotidiani, mentre imprese, lavoratori e famiglie - che nella stragrande maggioranza dei casi dall'inizio di questa crisi non hanno ancora visto un euro - dovranno ancora aspettare i perenni ritardi di un governo incapace di dare risposte adeguate ai bisogni del Paese".(Com)