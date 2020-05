Fase 2: Bolognini (Lega), parole di Sala stupiscono, quello di corso Buenos Aires è tutt'altro che esempio di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nella sua solita 'omelia' quotidiana, il sindaco Sala ci ha illuminato affermando che per fare ripartire Milano non siano necessarie né ruspe, né lanciafiamme e che bisogna percorrere una 'terza via', la via milanese, in cui c'è la collaborazione di tutti. Ineccepibile, a parole, ma allora perché, per esempio, nel caso della ciclabile in corso Buenos Aires, i commercianti non sono stati minimamente presi in considerazione? Se il buongiorno si vede dal mattino". Lo dichiara il commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini, commentando alcune affermazioni fatte dal sindaco di Milano Sala nel suo video quotidiano su Facebook. "Come apprendiamo - continua Bolognini - da Confcommercio e dalle associazioni dei commercianti della zona, nessuno di loro è stato nemmeno consultato sulla decisione di tracciare una pista ciclabile che, quasi sicuramente, toglierà clienti ed introiti ad un settore già in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. E questo sarebbe il modello di collaborazione del sindaco Sala? La vera 'via milanese' dovrebbe essere improntata alla concretezza, non ad astratti proclami di collaborazione (nemmeno tentata) e a piste ciclabili poco utili tratte direttamente dal 'vangelo secondo Greta Thunberg'".(com)