Coronavirus: Pd, nominati i tre componenti della commissione inchiesta Consiglio regionale

- Saranno i consiglieri Carmela Rozza, infermiera di professione, il capogruppo del Pd in commissione Sanità e presidente della commissione speciale sulla condizione carceraria Gian Antonio Girelli, eletto in provincia di Brescia, e il vicepresidente della commissione Affari istituzionali Jacopo Scandella, nato, cresciuto e residente in Val Seriana, epicentro della diffusione del virus, i tre componenti del Partito Democratico nella commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia in regione Lombardia. Lo comunica in una nota il gruppo Pd di Palazzo Pirelli. I tre nomi sono stati formalizzati oggi dal capogruppo Fabio Pizzul al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. La seduta di insediamento dalla commissione è stata fissata per mercoledì 13 maggio.(com)