Russia-Bielorussia: colloquio telefonico Putin-Lukashenko, focus su relazioni bilaterali e Covid-19

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko hanno discusso al telefono di relazioni bilaterali e misure di prevenzione della diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della presidenza bielorussa. Putin e Lukashenko hanno discusso in particolare dell'interazione nel quadro della strutture di integrazione, ovvero dell'Unione di Stato di Russia e Bielorussia. Al centro dei colloqui anche la preparazione della parata in commemorazione del 75 anniversario della vittoria dell'Armata rossa sulle forze nazifasciste, che le autorità di Minsk hanno deciso di non rinviare. (Res)