Costa d'Avorio: presidenza, premier Coulibaly resterà ancora “qualche settimana” in Francia

- Il primo ministro ivoriano Amadou Gon Coulibaly resterà ancora "qualche settimana" in Francia, dove si è recato il 2 maggio scorso per motivi di salute. Lo rende noto la presidenza della Costa d'Avorio in un comunicato, spiegando che il premier ha effettuato ieri, 4 maggio, "un esame di coronarografia". "Il suo medico curante gli ha prescritto un controllo medico permanente e un periodo di riposo", si legge nella nota. Coulibaly, 61 anni, ha già subito un'operazione al cuore diversi anni fa. Lo scorso 12 marzo Coulibaly, 61 anni, è stato nominato candidato alla presidenza del paese per il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito al governo in Costa d'Avorio, dopo che il presidente uscente Alassane Ouattara ha annunciato l'intenzione di non correre per un terzo mandato. Il premier ha specificato di recente che Ouattara rimarrà in carica fino a quando non si terranno nel paese nuove elezioni presidenziali e nessuna transizione politica è possibile prima di questa data. (segue) (Res)