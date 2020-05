Costa d'Avorio: presidenza, premier Coulibaly resterà ancora “qualche settimana” in Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una conferenza stampa il primo ministro Amadou Gon Coulibaly ha sostenuto che "se mai la crisi (sanitaria) persisterà e ci trovassimo nell'incapacità di organizzare le elezioni (presidenziali) alla data prevista (...), il presidente rimarrà in carica. Quindi non è possibile alcuna transizione finché non si terranno nuove elezioni", ha detto Coulibaly citato dall'agenzia di stampa "Apa". Nel rispondere alla domanda di alcuni leader di opposizione che proponevano l'ipotesi di una transizione politica in Costa d'Avorio senza l'attuale capo dello stato a causa della crisi Covid-19, Coulibaly ha detto che il paese è "costituzionalmente stabile" e che l'attuale situazione rientra in quanto regolamentato dall'articolo 59 della Costituzione ivoriana, che stabilisce che "i poteri del presidente della Repubblica in carica scadono alla data di entrata in carica del presidente della Repubblica eletto”. Le prossime elezioni presidenziali sono previste il 31 ottobre. (Res)