Egitto: ministro delle Finanze assicura, “nuove accise non costeranno un centesimo ai consumatori”

- L’aumento delle accise introdotte dalle autorità egiziane porterà nelle casse dello Stato circa 6 miliardi di sterline egiziane (quasi 381 milioni di dollari statunitensi) “senza togliere un centesimo dalle tasche dei cittadini”. Lo ha detto ministro delle Finanze egiziano Mohamed Maait nel corso di una trasmissione televisiva sul canale “Sada al Balad”. "Il parlamento ha mostrato una grande comprensione per il fatto che queste accise sono il frutto di un compromesso tra il ministero delle Finanze e il ministero del Petrolio", ha affermato Maait. "I cittadini non ci rimetteranno un centesimo", ha assicurato il ministro. La Camera dei rappresentanti dell’Egitto (il parlamento monocamerale) ha approvato ieri in via definitiva un disegno di legge che introduce accise del valore compreso tra 0,25 e 0,30 sterline egiziane sui carburanti. Secondo il quotidiano egiziano “Amwal el Ghad”, il parlamento intende imporre anche una tassa del 10 per cento sull’importazione di acciaio e sui prodotti ferrosi (sia in lega che non in lega). Le “commissioni” decise dalle autorità riguardano anche i contratti dei calciatori, le licenze alle aziende attive nel settore sportivo, il cibo per gatti, cani e uccelli. Il governo egiziano sta aumentando le tasse in alcuni settori per far crescere la liquidità interna e assorbire un possibile shock di mercato che porterebbe a un deprezzamento della valuta locale, a causa della diminuzione delle rimesse degli espatriati e dal crollo delle entrate nel settore turistico. A questo quadro dovuto alla pandemia di Covid-19 si aggiunge anche la diminuzione dei prezzi globali del gas. (Cae)