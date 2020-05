Germania: “Bild”, Merkel vuole subordinare allentamento restrizioni a tetto nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel intende subordinare l'allentamento delle restrizioni volte a limitare la diffusione del coronavirus in Germania al raggiungimento di un tetto massimo di nuovi contagi. È quanto afferma il quotidiano “Bild”, che cita fonti della Cancelleria federale. In particolare, Merkel vorrebbe combinare i prossimi appuntamenti a un livello massimo di nuovi contagi: qualora tale quota venisse raggiunta, su scala regionale le aperture verrebbero fermate e i provvedimenti restrittivi sarebbero ripristinati. Le indiscrezioni del “Bild” giungono alla vigilia della teleconferenza che Merkel terrà domani, 6 maggio, con i primi ministri dei Laender. Al centro del dibattito, una nuova serie di allentamenti delle limitazioni introdotte per far fronte alla pandemia di coronavirus. Nella giornata di oggi, si è svolta una teleconferenza preparatoria tra il capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun, e gli omologhi dei Laender. Secondo il “Bild”, Braun ha affermato che, qualora in un circondario venissero registrati più di 35 nuovi casi di Sars-Cov2 su 100 mila abitanti in sette giorni in un luogo diverso da una struttura sanitaria, nell'area dovrebbero essere ripristinate le restrizioni in vigore fino al 20 aprile. In tal caso, alcuni esercizi commerciali, scuole, luoghi di culto, barbieri, parrucchieri, musei e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico dovrebbero essere nuovamente chiusi. Già il 20 aprile scorso, Merkel aveva dichiarato che, in caso di “una crescita esponenziale del numero di contagi”, le limitazioni più severe avrebbero dovuto essere ripristinate. (Geb)