Polonia: ambasciata italiana organizza videoconferenza fra esponenti Sistema Italia e governo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Varsavia ha organizzato oggi un incontro in videoconferenza in cui il Sistema Italia presente in Polonia (ovvero rappresentanti istituzionali ed uno spaccato di imprenditori e media), si è potuto confrontare con esponenti dell'esecutivo polacco relativamente alla crisi economica causata dal coronavirus. Il webinar è stato organizzato grazie anche alla partecipazione del ministero dello Sviluppo economico polacco. L'ambasciatore Aldo Amati ha introdotto il dibattito inoltrando le domande ricevute dagli imprenditori italiani in Polonia ad Aleksander Siemaszko e Lucia Sromecka, responsabili dei dipartimenti del commercio internazionale e degli investimenti del governo polacco. In un'ora di confronto sono state analizzate alcune delle misure di sostegno prese e sono state anticipate alcune possibili aperture per i prossimi mesi, per quanto riguarda gli spostamenti oltre confine, per ragioni di lavoro. Oltre il 3,2 percento del Pil polacco è stato investito in strumenti di sostegno all'economia e sono state adottate diverse misure per il sostegno alla liquidità delle aziende in difficoltà e per sostenere il reddito dei lavoratori e di coloro che a causa della crisi stanno perdendo, o rischiando di perdere, il proprio posto di lavoro. Oltre agli scudi anti crisi 1 e 2, è in lavorazione un terzo pacchetto di sostegni economici, che insieme allo scudo finanziario del Pfr (Fondo polacco di sviluppo) e alle misure di sostegno locali, stanno sostenendo le aziende, anche quelle italiane, operanti sul mercato polacco. (segue) (Vap)