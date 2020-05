Speciale infrastrutture: De Micheli, fase 2 sotto controllo, ora al lavoro su 18 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli, ha osservato che che il governo ha lavorato "molto su questa fase 2 e inizia a lavorare sul 18 maggio". Intervenendo a "Otto e mezzo" su La7, la titolare del Mit ha aggiunto: "Non dico che sia tutto perfetto ma è una fase sotto controllo, avendo saputo gestire i flussi previsti. Stiamo lavorando con le aziende per il controllo dei flussi e delle attività. E oggi non c'è stato il caos che alcuni avevano ipotizzato, seppure questa sia una prima volta per una situazione del genere". Per De Micheli, "altri governi hanno fatto fughe in avanti, riaprendo prima di noi, e poi i dati del contagio li hanno costretti a tornare indietro perché non c'erano le condizioni sanitarie". (Rin)