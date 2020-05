Speciale infrastrutture: ministro De Micheli a "la Repubblica", non c'è stato l'assalto ai treni e ai bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno della ripartenza il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli tira un sospiro di sollievo: "Le previsioni del governo sono state confermate - dice a "la Repubblica" - Da due settimane ripetiamo che l'apertura sarebbe stata graduale e che al massimo il 10 per cento dei 'lavoratori di ritorno', circa 300 mila persone in tutta Italia, avrebbero usato i mezzi pubblici. Il monitoraggio di queste ore ci sta dando ragione: non c'è stato nessun caos trasporti". "Sui treni a lunga percorrenza - spiega - hanno viaggiato il 5 per cento di passeggeri in più rispetto alla settimana precedente. Fino alle 15, tra Genova e Roma sono partite in tutto 160 persone: 41 in più di lunedì scorso. Sul Torino-Napoli 100 in più. Tra Roma e Bolzano 13 in più. Non proprio un esodo di massa". Anche nel trasporto pubblico locale i numeri sono contenuti. "Sui treni regionali l'incremento medio è del 7 per cento. E sui mezzi pubblici urbani non abbiamo mai superato le 15 persone in più rispetto al lunedì precedente. In tutte le città le metropolitane viaggiano sotto la capacità programmata". Però il traffico privato è segnalato in aumento. "Normale che ci siano più auto in strada. Ma la nostra previsione è che anche il traffico veicolare sarà progressivo e con l'analisi dei flussi potremo governarlo". Eppure un po' preoccupata sulla tenuta dei trasporti doveva esserlo pure il ministro se di buon mattino è andata a Termini, ha controllato gli ingressi della metro e poi è tornata col bus al ministero. "La prima cosa che mi viene da dire è chapeau per la grande autodisciplina dimostrata dalle persone. Tutti rispettano le indicazioni, siedono dove è segnato, mantengono il distanziamento e se vedono che il bus è pieno non salgono. Sono rimasta davvero impressionata È poi da sottolineare la notevole capacità di organizzazione delle aziende". Il vero test deve ancora arrivare: il 18 maggio, quando riapriranno i negozi e il grosso del Paese ripartirà. "Come dimostra la giornata di oggi, la fase 2 del trasporto è sotto controllo. Il 18 scatterà quella che potremo chiamare fase 2.1. Sulla base di quello che sta funzionando introdurremo correttivi e ulteriori modalità organizzative. Già domani rivedrò le associazioni del Tpl. E con il Comitato tecnico scientifico stiamo verificando se si possono validare procedure alternative di sicurezza. L'idea è quella di verticalizzare, ossia viaggiare uno dietro l'altro su treni, bus, aerei e navi". (Res)