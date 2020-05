Speciale infrastrutture: Cancellieri (M5s), bici e monopattini rivoluzione della mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bici e monopattini sono la rivoluzione del trasporto pubblico locale: lo afferma il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri ad “Agorà”. “Mezzi di trasporto da utilizzare in alternativa a quelli normalmente usati, da preferire, qualora possibile, all’uso della macchina. Il governo sta prevedendo incentivi per l’acquisto”, aggiunge Cancelleri, che parla poi della fase 2. “Ricordiamo che è una fase molto delicata, è in questa fase che dobbiamo dimostrare di amare l’Italia con il giusto senso civico degli italiani. È importante mantenere la distanza di sicurezza e non considerarla misura alternativa all’uso della mascherina”, dichiara ancora il viceministro. (Rin)