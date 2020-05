Speciale infrastrutture: Gentile (Rfi), trasporto collettivo in sicurezza non sia messo da parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi), Maurizio Gentile, "oggi, in piena emergenza coronavirus, abbiamo assistito ad una caduta della domanda di mobilità collettiva. Rimane chiaro che il trasporto collettivo in tutta sicurezza non può essere messo da parte a favore di altri mezzi". Gentile ha parlato durante la sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana spa. (Rin)