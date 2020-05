Speciale infrastrutture: Gentile (Rfi), alcuni ritardi dovuti a rallentamenti per rispetto procedure sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Contratto di programma 2017-2021 "ha un valore complessivo di 203 miliardi di euro. Le opere fino ad oggi finanziate ammontano a 63,8 miliardi di euro. Con la legge di Stabilità 2018 e 2019 sono state deliberate risorse aggiuntive per 15,4 miliardi di euro. Permane una notevole lentezza nella fase di approvazione di questi contratti e della trasformazione in termini operativi dei finanziamenti". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi), Maurizio Gentile, durante la sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. "Per il lockdown e per i rallentamenti dovuti al rispetto delle procedure di sicurezza dei lavoratori, alcuni progetti subiranno dei ritardi", ha concluso Gentile. (Rin)