Ue: Consiglio europeo, sì ad assistenza per 3 miliardi di euro a paesi vicinato (2)

- L'assistenza dell'Ue aiuterà questi paesi a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti, che è aumentato a seguito della pandemia di Covid 19. Insieme al sostegno del Fondo monetario internazionale, i fondi intendono rafforzare la stabilità macroeconomica e creare un margine per consentire l'assegnazione di risorse alla protezione dei cittadini e all'attenuazione delle conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus. I fondi saranno disponibili per dodici mesi e saranno erogati in due rate. La durata massima dei prestiti sarà in media di 15 anni. L'assistenza sarà oggetto di un protocollo d'intesa da concordare tra ciascun paese partner e la Commissione. Il testo dovrà essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter entrare in vigore. (Beb)