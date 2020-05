Usa: i dem alla Camera procedono in autonomia con il prossimo pacchetto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti stanno procedendo in autonomia, senza il contributo degli esponenti repubblicani, con la definizione di un nuovo pacchetto di aiuti economici. Lo scrive “Politico”, secondo cui si tratta del segnale che le prossime trattative sul rilancio dell’economia possano trasformarsi in una battaglia politica. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha chiesto ieri ai dirigenti dem di presentare le loro proposte per il disegno di legge Cares 2 in modo da sottoporre quest’ultimo al voto dell’aula già la prossima settimana. “Pensate in grande”, ha suggerito ai suoi Pelosi. Sempre stando a “Politico”, in privato i democratici ammettono che quella allo studio è “più di una lista dei desideri”: il testo sarebbe simile a uno già fatto circolare lo scorso mese di marzo dalla stessa Pelosi. L’obiettivo del Partito democratico sarebbe quello di aumentare la pressione sui repubblicani, che non sembrano convinti della necessità di approvare un nuovo pacchetto di aiuti economici a stretto giro di posta. Alla fine di aprile, dopo aver raggiunto un’intesa con l’amministrazione del presidente Donald Trump, la Camera ha approvato un programma di prestiti da 484 miliardi di dollari a favore delle piccole imprese. (segue) (Nys)