Usa: i dem alla Camera procedono in autonomia con il prossimo pacchetto di aiuti (2)

- Il pacchetto ha portato a quasi 3 mila miliardi il totale dei fondi approvati dal Congresso degli Stati Uniti per far fronte alla crisi generata dalla pandemia di coronavirus. Successivamente, la Pelosi ha chiarito che la Camera “non approverà più alcuna iniziativa di assistenza economica se questa non includerà aiuti agli Stati e ai governi locali”. Dichiarazioni che sono state lette nell’ottica di una polemica con il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, che si era precedentemente detto contrario all’ipotesi di fondi per gli Stati. “Ci sarà un nuovo progetto di legge, e sarà molto costoso. Prima lo faremo, meglio sarà”, ha promesso l’esponente democratica. Pelosi non è scesa nei dettagli, ma ha fatto esplicito riferimento a un pacchetto di assistenza che sia “equivalente” a quello approvato dalla Camera per le piccole imprese. Nonostante l’accordo tra l’amministrazione Trump e il Congresso sul pacchetto per le piccole imprese, le polemiche non sono mancate. I governatori, in particolare quelli di area democratica, hanno lamentato infatti l’assenza di assistenza diretta agli Stati. Il dibattito ha visto protagonista il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell (Kentucky), che ha dichiarato al “Wall Street Journal” di preferire che gli Stati più colpiti dalla crisi dichiarino la bancarotta (una strada che non è però legalmente percorribile negli Stati Uniti) e non trasformino i fondi federali in “un programma di salvataggio per gli Stati blu”, ovvero a guida democratica. Le critiche nei suoi confronti sono state bipartisan. (Nys)