Coronavirus: Messina (Intesa Sp), orgoglioso della rapida risposta della banca a emergenza

- Il consigliere delegato e a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha espresso orgoglio per la risposta della sua banca all'emergenza coronavirus, in apertura della call per presentare la trimestrale del gruppo bancario. “Sono molto fiero della rapida risposta che abbiamo messo in campo per affrontare l’emergenza Covid-19 con un’impressionante serie diazioni concrete per prendersi cura del nostro popolo e dei nostri clienti assicurando la continuità del business aziendale”, ha detto. L'amministratore delegato di Intesa Sp ha inoltre espresso “un profondo dolore per tutticoloro che sono stati colpiti dalla pandemia”. (Rin)