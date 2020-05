Roma: De Priamo-Esposito (Fd'I), sostenere anche commercio ambulante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza epidemiologica ha determinato "una forte contrazione sociale ed economica le cui risoluzioni richiedono una comunione di intenti e di iniziative da parte di tutte le forze politiche, ad iniziare da quelle più prossime alle diverse comunità cittadine". In questo senso, dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, e Maurizio Esposito, vicepresidente del Consiglio del Municipio I, "tra le tante attività produttive in difficoltà, vogliamo lanciare un grido dall'arme anche per la grande famiglia degli ambulanti, che rischia, in questi giorni complicati, di perdere migliaia di operatori a danno di una parte importante del settore produttivo e del comparto occupazionale". "Auspichiamo, pertanto - continuano gli esponenti di Fd'I - che nella città di Roma, ad iniziare dal suo centro storico sino alle sue periferie, possano con assoluta urgenza riaprire tutte le attività dei mercati su suolo pubblico nelle diverse tipologie merceologiche, accompagnate dall'esenzione della Cosap e di altri canoni mercatali relativamente all'annualità 2020. È il momento della verità. Chi ha a cuore la città di Roma non può oggi non correre concretamente in aiuto per la difesa delle sue componenti più vitali e popolari. Fratelli d'Italia - concludono De Priamo ed Esposito - sono e resteranno parte attiva, come già fatto con proposte mirate, nella difesa dei valori del lavoro, della produttività e della tradizione nei suoi molteplici aspetti". (Com)