Energia: futures petrolio Brent e Wti in aumento dopo allentamento misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio sui mercati internazionali sono aumentati oggi nella speranza di una ripresa del traffico automobilistico e della domanda di carburante in seguito al parziale allentamento delle misure restrittive imposte a livello globale per contenere la pandemia di coronavirus. I futures CLc1 del West Texas Intermediate (Wti) statunitense sono aumentati dell'11,2 per cento, arrivando a toccare quota 22,68 dollari al barile e chiudendo in rialzo nelle ultime quattro sessioni. In aumento del 7,2 per cento anche i futures LCOc1 del Brent, che attualmente si attestano a 29,17 dollari al barile. I rialzi giungono dopo che diversi fra i paesi più colpiti dalla pandemia, fra cui Italia, Spagna e alcuni stati degli Stati Uniti, hanno iniziato ad allentare le misure anti-coronavirus consentendo a milioni di persone di tornare al lavoro e determinando un conseguente aumento del traffico automobilistico, come confermato da una ricerca della Rbc Capital Markets. Secondo uno studio della banca svizzera Ubs, l'allentamento delle restrizioni contribuirà a determinare nel terzo trimestre del 2020 un equilibrio tra domanda e offerta nel mercato petrolifero e addirittura a determinare un’eccedenza della domanda rispetto all’offerta nel quarto trimestre, prevedendo una risalita del prezzo del Brent fino a 43 dollari al barile entro la fine dell’anno e a 55 dollari al barile entro la prima metà del 2021. (Res)