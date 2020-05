El Salvador: coronavirus, parlamento approva discussa disciplina su quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di El Salvador ha approvato una nuova disciplina delle serrate e della quarantena imposta dalla diffusione del nuovo coronavirus. La legge, passata con 56 voti favorevoli e 26 contrari, è frutto di una mediazione resa necessaria da un clima di aspra contrapposizione sulla scena politica. Il paese centroamericano è da marzo sottoposto a un regime di emergenza, divenuto col passare dei giorni sempre più restrittivo, in una dinamica che ha finito per sollevare i parlamentari che hanno accusato il presidente Nayib Bukele di abuso di potere. La nuova normativa dichiara l'intero paese come zona epidemica soggetta a controllo sanitario, disponendo l'ordine di rimanere in casa salvo casi di necessità e urgenza. Chi infrange il divieto potrà essere fermato dalle forze di sicurezza e sottoposto entro 12 ore a un esame medico per valutare se la persona è infetta o meno. In caso di risposta positiva il paziente può essere portato in un apposito "centro di contenimento", per scontare la cosiddetta "quarantena controllata", o essere rimandato a casa per la "quarantena domestica". (segue) (Mec)