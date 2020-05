El Salvador: coronavirus, parlamento approva discussa disciplina su quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una norma, quest'ultima, che per il partito di opposizione Fronte farabundo Marti per la liberazione nazionale (Fmln) viola i diritti fondamentali della popolazione. La Corte costituzionale, in alcuni interventi interpretativi emessi anche dopo la presentazione della legge, aveva stabilito che né la polizia né le forze armate sono autorizzate a effettuare arresti arbitrari nel contesto dello stato di emergenza senza che l’Assemblea nazionale abbia legiferato in materia. L'opposizione conservatrice di Arena (Alleanza repubblicana nazionalista) ha aumentato li numero di attività commerciali esentate da una serrata che il presidente Bukele, nel disegno di legge originale, aveva voluto estendere a tutta la filiera commerciale e industriale del paese. (segue) (Mec)