Bangladesh: coronavirus potrebbe ritardare inaugurazione ponte sul fiume Padma

- È stata completata in Bangladesh la 29ma campata del ponte sul fiume Padma, tra il 19mo e il 20mo pilone. I lavori procedono nonostante l’epidemia di coronavirus e le conseguenti misure di contenimento, ma sono stati rallentati. L’obiettivo dell’apertura al traffico nel giugno del 2021 non è ancora stato modificato, ma il sottosegretario ai Trasporti stradali e ponti Belayet Hossain, citato dal quotidiano “The Daily Star”, ha ammesso che è possibile uno slittamento della scadenza di almeno sei mesi. Attualmente sono visibili 4.350 metri della struttura. Il progetto prevede una lunghezza di 6.150 metri, con 41 campate di 150 metri e 42 piloni, e una larghezza di 18,1 metri. Sono previsti due livelli, quello superiore stradale, a quattro corsie, e quello inferiore ferroviario, a corsia unica. Il ponte sul Padma è l’opera più ambiziosa in costruzione in Bangladesh. Collegherà Louhajong, nel distretto di Munshiganj, a Shariatpur, nel distretto di Madaripur, dal sud-ovest al nord-est del paese. Il bando è stato lanciato nel 2010, ma il cantiere è partito alla fine del 2014. L’appalto è stato assegnato a China Railway Major Bridge Engineering Group, sussidiaria di China Railway Group (Crec). Il costo è stimato in oltre un miliardo di dollari. L’infrastruttura potrebbe far crescere il prodotto interno lordo del paese di oltre l’uno per cento.(Inn)