Speciale infrastrutture: Simeone (FI), bene governo su autostrada Roma-Latina e pedemontana Formia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito serve una svolta infrastrutturale urgente per nord e sud pontino. "Ho accolto con soddisfazione l’accelerazione del governo sul piano di opere viarie riguardanti il Lazio. In ballo ci sono progetti necessari per il rilancio delle infrastrutture della nostra regione ed in particolare della provincia di Latina. Nel piano rientrano il Corridoio intermodale Roma-Latina con la Bretella Cisterna-Valmontone e la pedemontana di Formia che andrà a congiungere il sud pontino con l’autostrada A1. Entrambe le infrastrutture toccano problematiche antiche e la loro realizzazione rappresenterebbe una svolta epocale per i nostri territori". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, Giuseppe Simeone. "Siamo di fronte a due opere fondamentali per il nord e per il sud pontino. L’autostrada Roma-Latina è indispensabile - sottolinea Simeone - per collegare la provincia con la Capitale in modo adeguato, dal momento che l’attuale statale Pontina non è più in grado di sostenere il carico di traffico a cui e’ sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Ben venga la nomina di un commissario per l’opera. Mi preme ribadire per l’ennesima volta come i tempi siano sempre più stringenti. I cantieri - aggiunge - devono partire entro la scadenza del vincolo preordinato all’esproprio, fissato per ottobre 2020, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato. Altrettanto fondamentale è il progetto per la Pedemontana di Formia. Una vera e propria connessione con l’A1 tale da sgravare il traffico sulla cittadina del golfo. L’attraversamento di Formia è da sempre il problema principale sul piano della viabilità locale. Portare in cantiere quest’opera significherebbe deviare il traffico dal centro abitato e garantire uno strumento decisivo per il turismo in tutta l’area. Sarebbe - conclude Simeone - un buon viatico per il futuro di questa realtà territoriale del Lazio". (Com)