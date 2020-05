Speciale infrastrutture: prosegue iniziativa di E-Vai, auto gratuite a Comuni ed enti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue anche nel mese di maggio l'iniziativa di E-Vai, la società di car sharing elettrico del Gruppo FNM che, da inizio aprile, ha deciso di offrire gratuitamente le proprie auto ai Comuni o agli enti impegnati in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e garantire i servizi essenziali e di prima necessità. In base alle richieste pervenute lungo tutto il mese di aprile, E-Vai ha messo a disposizione 30 mezzi, che sono stati assegnati ad associazioni e professionisti: medici, infermieri, Protezione Civile, Croce Rossa, volontari che si occupano della distribuzione di farmaci o cibo. Alcuni veicoli sono rientrati o stanno rientrando, in vista di una ripresa del servizio ordinario. (Com)