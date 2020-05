Speciale infrastrutture: sindacati Municipio Roma IV, crisi da risolvere perché emergenza sociale non può aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil Rieti Roma Eva, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio in una nota esprimono "preoccupazione per la situazione che da tempo si verifica nel Municipio IV, un territorio importante del Comune di Roma Capitale con una forte e diffusa presenza popolare e di imprese industriali e commerciali, e che è infine esplosa con la mozione di sfiducia nei confronti della presidente. Non entriamo però nella dialettica politica del Municipio. Riteniamo che in questo drammatico periodo ogni risorsa deve essere indirizzata all'emergenza sociale ed economica della popolazione del Municipio che ha indici di povertà tra i più alti del Comune di Roma Capitale; situazione sociale ed economica aggravata drammaticamente dalla epidemia Covid-19 e dai suoi effetti sanitari ed economici - continuano i sindacati. È assolutamente necessario un cambio di passo radicale e ribadiamo il giudizio fortemente critico sulle azioni amministrative intraprese in questi anni e in questi ultimi mesi dal IV municipio" (Com)