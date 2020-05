Speciale infrastrutture: De Lorenzis (M5s), trasporto urbano cambi, spazio a mobilità attiva e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del vicepresidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati, Diego De Lorenzis, del Movimento cinque stelle, "bisogna evitare di passare dal 'Restiamo a casa' al 'Restiamo nel traffico' dando spazio alle forme di mobilità relegate ai margini nel nostro Paese, rimasto troppi indietro per troppo tempo: pedonalità, spostamenti in bicicletta e con monopattini, potenziamento del Trasporto pubblico locale (Tpl)". A margine del terzo appuntamento del ciclo di conferenze telematiche 'Superare le distanze', inaugurato lo scorso 17 aprile, dal tema "La mobilità urbana dopo l'emergenza Covid-19", il parlamentare aggiunge in una nota: "Nel corso del dibattito sono stati brevemente tratteggiati dagli amministratori locali gli scenari post emergenza coronavirus per la mobilità urbana, soprattutto nelle aree metropolitane e ad alta densità abitativa. La riduzione dei servizi di trasporto pubblico potrebbe creare difficoltà di spostamento e, per questo, è indispensabile il ricorso a strumenti di mobilità sostenibile che andranno promossi, incentivati e resi realmente fruibili al maggior numero di cittadini, per scongiurare anche un utilizzo massivo e insostenibile dell'automobile privata, che causerebbe la congestione delle città e un nuovo imperdonabile aumento esponenziale delle emissioni inquinanti". Secondo l'esponente del M5s, "per ridurre al massimo il rischio di contagio, le nostre abitudini di spostamento dovranno cambiare. Sono state anticipate alcune delle misure che gli enti locali stanno adottando per costruire nuovi modelli di trasporto che garantiscano il diritto alla mobilità in città dopo la fase di emergenza. Tali soluzioni non possono prescindere dal distanziamento sociale, dall'ampio uso di lavoro da remoto tramite computer e dalla flessibilità degli orari di attività produttive, commerciali e didattiche, e abbracciano finalmente una visione moderna della democrazia dello spazio pubblico con la diffusione della mobilità attiva, cioè il rafforzamento della mobilità pedonale e ciclabile, attraverso ampliamenti di Zone a traffico limitato (Ztl), zone 30 e aree pedonali, nuove corsie ciclabili sottratte al traffico automobilistico, il potenziamento dei servizi di sharing". (Com)