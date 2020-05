Governo: Conte, crisi sarebbe incomprensibile per cittadini e indebolirebbe Italia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esclude di avere un piano B nel caso in cui Matteo Renzi decidesse di staccare la spina al suo esecutivo. "Io ho solo un piano: mettere in sicurezza il Paese, garantire la salute dei cittadini, dare un sostegno a chi si trova in difficoltà e, sfida non meno rilevante, rilanciare l’economia e il tessuto produttivo", ha chiarito in un'intervista a "Affaiitaliani". Conte poi ha fugato l'ipotesi che una crisi di governo possa convenire alle forze politiche di maggioranza: "Nessuno degli alleati può avere interesse a compromettere l’azione di governo, sarebbe incomprensibile agli occhi dei cittadini. L’instabilità sarebbe un gravissimo danno alla vigilia della sfida della ripartenza e indebolirebbe, inevitabilmente - ha rimarcato - la nostra posizione in Europa in una fase decisiva per il futuro italiano ed europeo". (Rin)