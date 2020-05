Italia-Vietnam: associazione di amicizia italo-vietnamita Anavi dona mascherine alla Società Dante Alighieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso l’ambasciata del Vietnam a Roma il segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi ha incontrato l’ambasciatore Nguyen Thi Bich Hue, per ringraziarla pubblicamente per la consegna delle mille mascherine protettive destinate al personale della sede centrale di Palazzo Firenze donate dall’Associazione nazionale amici Vietnam Italia (Anavi) e dal Comitato Dante Alighieri di Hanoi. Lo riferisce un comunicato della Società Dante Alighieri. “Siamo contenti della proficua cooperazione tra il nostro paese e la Società Dante Alighieri, che da anni si adopra per la diffusione della lingua e cultura italiane in Vietnam”, ha commentato l’ambasciatore Nguyen Thi Bich Hue. “L’operato del Comitato Dante Hanoi, grazie al prezioso e valido supporto della sede centrale di Roma, ha contribuito in maniera significativa al rafforzamento della comprensione reciproca dei nostri due popoli. La donazione da parte del Comitato Dante Hanoi e dell’Associazione nazionale d’amicizia Vietnam-Italia costituisce altresì la conferma del senso di vicinanza e della solidarietà del governo e del popolo vietnamita verso il governo e il popolo italiano nella lotta contro la pandemia Covid-19”. Al termine della breve cerimonia, il segretario generale Masi ha affermato: “A nome del presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi e di tutti i colleghi, ringrazio l’ambasciatrice Nguyen Thi BichHue e gli amici di Hanoi per il generoso gesto che per noi assume tutto il valore simbolico dell’amicizia italo-vietnamita già consolidata tra i due popoli”. (Com)