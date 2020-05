Municipio Roma IV: sindacati, crisi da risolvere perché emergenza sociale non può aspettare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo posto da molto tempo i temi del rilancio della ex Tiburtina Valley, del risanamento del degrado ambientale, della rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, delle realizzazioni di adeguate infrastrutture (completamento dei lavori della Tiburtina e prolungamento della metro) ma abbiamo soprattutto posto con grande forza il tema delle politiche sociali che rappresentano il più ampio e importante terreno di iniziative di competenza del municipio", continua la nota di Cgil Rieti Roma Eva, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio. "In questo senso è indispensabile che il Municipio si faccia carico in particolare dei temi sociali che sono di sua competenza: scuole d'infanzia, centri sociali anziani, disagio minorile, lotta alla povertà, liste d'attesa per assistenza a minori, anziani e disabili, integrazione socio-sanitaria. Le risposte sono state finora assolutamente inadeguate. Per questo è necessario individuare tutte le risorse possibili per far fronte alla diffusa povertà ed alla emarginazione, mettendo al primo posto dell'azione amministrativa l'emergenza sociale che l'epidemia Covid-19 ha aggravato". (Com)