Banche: Uilca, nel 2019 retribuzioni ad e direttori generali in aumento dello 0,8 per cento su anno

- Per il 2019 le retribuzioni degli Amministratori delegati e dei Direttori generali delle banche italiane sono aumentate complessivamente dello +0,8 per cento su anno. È quanto emerge dall’Indagine sulle retribuzioni dei manager bancari in Italia, realizzata ogni anno, a partire dal 2008, dalla segreteria nazionale Uilca e dal Centro Studi Orietta Guerra, diretto da Roberto Telatin. I maggiori incrementi, si legge nella nota di sintesi, si sono registrati per Intesa Sanpaolo e Banco Desio e della Brianza; le maggiori contrazioni per UBI e Credito Emiliano. Il rapporto tra il compenso medio di un Ceo e lo stipendio medio di un lavoratore è di 44 volte nel 2019, invariato per il terzo anno consecutivo: nel 2007 il rapporto era 139 volte maggiore. L'analisi rivela che la composizione della retribuzione media dei Ceo nel 2019 è costituita per il 78 per cento da quota fissa (77,6 per cento nel 2018), in controtendenza rispetto a quanto accade a livello internazionale in cui la parte variabile è generalmente superiore. Per il Segretario Generale Uilca Massimo Masi, "in un mondo in cui tutti dicono nulla sarà più come prima dovremmo immaginare dei nuovi indicatori cui legare gli obiettivi dei bonus aziendali, che considerino i tempi difficili da affrontare e i cambiamenti sulle persone nei loro modi di scegliere i consumi e gli investimenti e che influiranno poi sugli utili aziendali. Stiamo costruendo una società nuova per sopravvivere al Covid-19 e dovremmo evitare che nelle aziende i collaboratori siano da tutelare solo perché servono per far riaprire le imprese, mentre di loro ci si dimentica quando si ripartiscono gli utili che hanno contribuito a produrre, mettendo a rischio la propria sicurezza e salute”. (Com)