Perù: scarcerata su cauzione leader Fp Keiko Fujimori

- Keiko Fujimori, leader del partito peruviano Forza popolare (Fp) e figlia dell'ex presidente Alberto, è stata rilasciata ieri su cauzione dal carcere penale Anexo de Mujeres de Chorrillos, dove stava scontando un ordine di prigione preventiva per presunto riciclaggio di denaro, nel quadro dello scandalo di corruzione che vede coinvolta la compagnia di costruzioni brasiliana Odebrecht. La scorsa settimana le autorità giudiziarie peruviane hanno dichiarato fondato il ricorso in appello avanzato dalla difesa di Keiko Fujimori contro la misura di carcere preventivo disposta dal giudice Victor Zuniga Urday lo scorso gennaio. La leader del Fp aveva chiesto la possibilità di continuare ad attendere il processo fuori dal penitenziario di Lima, per il pericolo di contrarre la Covid-19. Il procuratore Rafael Vela, coordinatore della squadra investigativa speciale Lava Jato, ha annunciato che presenterà ricorso alla Corte suprema contro la sentenza. (segue) (Mec)