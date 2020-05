Perù: scarcerata su cauzione leader Fp Keiko Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Keiko Fujimori ha chiesto al governo il varo di "misure urgenti" per salvaguardare la salute dei prigionieri a fronte dell'emergenza del nuovo coronavirus. "Per favore, la morte non si sconfigge solo con le buone intenzioni. Tutti abbiamo diritto alla vita. Chiedo alle autorità competenti di adottare misure per salvare i reclusi e gli operatori", ha scritto Fujimori, da fine gennaio in arresto preventivo per l'accusa di corruzione. L'unica cosa che stiamo chiedendo, ha avvertito la figlia dell'ex presidente in una lettera aperta rilanciata sui social, "è non morire nell'indifferenza. Servono i test per scartare l'infezione, urgentemente. Ci sono molti reclusi con sintomi che non hanno l'attenzione di cui avrebbero bisogno", ha scritto Fujimori invitando al tempo stesso a vigilare le condizioni di lavoro degli agenti penitenziari e di tutti coloro che prestano servizio all'interno della struttura. (segue) (Mec)