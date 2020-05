Perù: scarcerata su cauzione leader Fp Keiko Fujimori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato dal direttore dell’Istituto nazionale penitenziario (Inpe) Gerson Villar, la protesta è nata per chiedere un’estensione delle categorie beneficiarie dell'indulto concesso ad alcuni detenuti a causa della pandemia del nuovo coronavirus. I detenuti reclamano inoltre una maggiore disponibilità di medicine per il trattamento del contagio. Lo scorso 22 aprile il governo del Perù ha approvato un decreto che concede l’indulto a detenuti in situazione di vulnerabilità in 68 carceri del paese, a causa dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus. Il decreto si applica a donne che vivono in carcere con bambini di età inferiore a tre anni, donne in gravidanza, adulti di età superiore ai 60 anni che non hanno commesso un reato grave, malati e detenuti che finiscono di scontare la pena nei prossimi sei mesi. Secondo il ministro saranno interessati dalla misura circa tremila detenuti. (segue) (Mec)