Imprese: Francia, Arnaud Lagardere confermato dagli azionisti alla guida del gruppo

- Arnaud Lagardère, direttore dell'omonimo gruppo francese specializzato nell'edizione e nella produzione di contenuti, è stato confermato al suo posto in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi. Gli azionisti hanno respinto tutte le 15 proposte alternative presentate dal fondo Amber Capital, primo azionista con il 18 per cento del capitale, che puntava un cambiamento del consiglio di sorveglianza, revocando la nomina di sette membri per farne entrare altri otto. L'ex presidente francese, Nicolas Sarkoy, e l'ex presidente delle ferrovie nazionali (Sncf), Guillaume Pepy sono stati confermati all'interno del consiglio di sorveglianza con il 99 per cento dei voti. (segue) (Frp)