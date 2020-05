Energia: nasce NeN, primo fornitore italiano di energia 100 per cento digitale e verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- NeN, il primo fornitore di energia 100 per cento digitale e 100 per cento green del mercato italiano, ha lanciato oggi il suo servizio di fornitura elettrica e di gas, con la promessa di "sorprendere, stravolgere e ripensare da zero il mondo dell'energia". Secondo quanto riferisce una nota, NeN nasce con l'obiettivo di esprimere al meglio i valori di digitalizzazione, semplicità e trasparenza in un settore spesso percepito come ermetico e complicato, e per offrire una fornitura davvero green e sostenibile, con energia proveniente solo da fonti solari, eoliche e idriche sparse sul territorio italiano. Attraverso la sua piattaforma digitale, NeN semplifica l'intera esperienza di gestione della fornitura di luce e gas. Lo smartphone e il pc sostituiscono interamente la burocrazia, i moduli da compilare a mano e le tradizionali bollette difficili da capire: con NeN basta una scansione dell'ultima bolletta per dare il via al tanto famigerato "switch". L'app di NeN, secondo quanto si legge nella nota, permetterà inoltre all'utente di monitorare i consumi in qualsiasi momento: questo renderà le eventuali variazioni alla rata dell'anno successivo prevedibili, ma, soprattutto, aiuterà l'utente a capire l'origine dei propri consumi, migliorando abitudini e comportamenti quotidiani in ottica di un uso efficiente e responsabile dell'energia. (segue) (Com)