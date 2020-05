Energia: nasce NeN, primo fornitore italiano di energia 100 per cento digitale e verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “NeN nasce per trasformare radicalmente l'esperienza di gestione e fornitura dell'energia. La digitalizzazione sta cambiando completamente l'approccio ai servizi del cliente, che ha aspettative sempre più alte e vuole semplicità, velocità e trasparenza; il settore dell'energia è fermo a modelli tradizionali, e non offriva nulla che rispondesse a questi bisogni”, ha dichiarato Stefano Fumi, responsabile di NeN. “Il mondo energy è in grande fermento, con la liberalizzazione definitiva dei servizi di energia e gas prevista per il 2022: ci sembrava il momento migliore per lanciare un progetto così innovativo e offrire all'utente un'alternativa. Il mercato è affollato, ma abbiamo obiettivi importanti: puntiamo a 50.000 utenti domestici nei primi 12 mesi, che auspichiamo diventino più di 500.000 entro il 2024”, ha sottolineato. A ulteriore garanzia degli utenti, la presenza e il coinvolgimento nell'assetto societario della startup del gruppo A2A, che ha creduto nell'idea e ha scelto di sostenere e investire nel progetto, con un'operazione di corporate entrepreneurship-. “Abbiamo dato vita ad un'iniziativa, dotata di autonomia, agilità e velocità necessarie ad interpretare in modo autenticamente innovativo necessità emergenti dal mercato”, ha commentato l’amministratore delegato di A2A, Valerio Camerano. “In un certo senso NeN vuole anche essere il nostro contributo di investimento, sviluppo e ripartenza in questa delicata fase che vive il nostro paese, contribuendo a dare più certezza e affidabilità ai bisogni concreti di individui e famiglie”, ha aggiunto (Com)