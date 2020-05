Trasporti: associazioni ambientaliste, riattivare linea ferroviaria Centocelle Giardinetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni Legambiente, TrasportiaAmo, AssoUtenti e l’Osservatorio regionale trasporti scrivono a Ministero Trasporti, regione Lazio, comune di Roma, ai vari municipi e all’Atac per chiedere di “avviare –scrivono in una nota- l’immediata riattivazione della tratta Centocelle‐Giardinetti della linea ferroviaria Roma Giardinetti, al fine di aumentare l’offerta di trasporto pubblico sostenibile nella direttrice Casilina e garantire ulteriormente il distanziamento fisico”. Il ritorno a funzionare del servizio consentirebbe, a detta delle associazioni “una maggiore integrazione con la Metro C e la sostituzione delle linee bus che oggi vi si effettuano linea 105 e 106, i cui mezzi, tra l’altro, potrebbero essere utilizzati a rinforzare altre linee di superficie”. (Com)